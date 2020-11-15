Протести у Мінську: силовики готуються до сутичок, стягують військову техніку та водомети

“Водомети, автозаки і інша техніка їде по проспекту Незалежності. Поруч з дорогою стоять люди з червоно-зеленими прапорами. Читач пише, що люди з прапорами зайняли майданчик для висадки пасажирів”, - зазначили “TUT.BY новости”.

Білоруська служба "Радіо Свобода" повідомляє про військову та спеціальну техніку, машини з колючим дротом, які проїхали повз Пушкінську - імовірно, у напрямку Палацу Незалежності у Мінську.

Також місцеві ЗМІ повідомляють про закриття багатьох станцій метро.

“Закриті станції метро Площа Перемоги, Жовтнева, Площа Якуба Коласа. Всі станції від Купаловської до Кунцевщіни включно. Закриті всі станції третьої лінії. Потяги слідують без зупинки на даних станціях. Закрито вестибюль 2 станції Площа Леніна (вхід з боку Площі Незалежності). Потяги зупиняються на станції Площа Леніна”, - додали “TUT.BY новости”.

Також повідомляється про проблеми з мобільним інтернетом.

Нагадаємо, що в Білорусі сьогодні відбудеться протестний марш пам’яті активіста Романа Бондаренко, який помер після побоїв силовиків.



