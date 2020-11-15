Протесты в Минске: силовики готовятся к столкновениям, стягивают военную технику и водометы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В белорусской столице Минске, где сегодня должен пройти марш памяти погибшего активиста Романа Бондаренко, силовые структуры, вероятно, готовятся к столкновениям с протестующими, заблокирована работа одной линии метро. Об этом сообщается на Telegram-канале белорусского ресурса TUT.BY, передает УНН.
"Водометы, автозаки и другая техника едет по проспекту Независимости. Рядом с дорогой стоят люди с красно-зелеными флагами. Читатель пишет, что люди с флагами заняли площадку для высадки пассажиров", - отметили "TUT.BY новости".
Белорусская служба "Радио Свобода" сообщает о военной и специальной технике, машинах с колючей проволокой, которые проехали мимо Пушкинской - вероятно, в направлении Дворца Независимости в Минске.
Также местные СМИ сообщают о закрытии многих станций метро.
"Закрыты станции метро Площадь Победы, Октябрьская, Площадь Якуба Коласа. Все станции от Купаловской до Кунцевщины включительно. Закрыты все станции третьей линии. Поезда следуют без остановки на данных станциях. Закрыт вестибюль 2 станции Площадь Ленина (вход со стороны Площади Независимости). Поезда останавливаются на станции Площадь Ленина", - добавили "TUT.BY новости".
Также сообщается о проблемах с мобильным интернетом.
Напомним, что в Беларуси сегодня, 15 ноября, состоится протестный марш памяти активиста Романа Бондаренко, умершего после побоев силовиков.