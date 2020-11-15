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Протести у Мінську: почалися жорсткі затримання, чути вибухи

Київ • УНН

 • 20318 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. У білоруській столиці Мінську, де тривають протести після серпневих президентських виборів, сьогодні, 15 листопада, на тлі збору людей на марш у пам'ять про загиблого активіста Романа Бондаренка, почалися жорсткі затримання, поблизу станції метро "Пушкінська" чутно вибухи. Відео вибуху оприлюднив білоруський ресурс TUT.BY, передає УНН.

Незалежні білоруські Telegram-канали публікують відео жорстких затримань.

Так, затримання почалися у сквері біля "Макдональдса". Поблизу метро "Пушкінська" люди групками стоять з усіх боків виходів з метро і скандують, до них під'їжджають силовики, відбуваються затримання.

Також на проспекті Пушкіна біля будинку № 62 - масові затримання. Чоловіків відводять автобуси. Були чутні два вибухи.

За даними ЗМІ, вибухи схожі на світлошумові гранати.

Вже десятки людей затримано біля метро "Пушкінська" в Мінську. У списках затриманих - вже 30 прізвищ, повідомляє правозахисний центр "Вясна".

Також повідомляється, що силовики пустили в хід газ.

У мінських протестах беруть участь тисячі осіб, повідомляє TUT.BY.

Люди збираються на протести не тільки в Мінську, але і в інших містах Білорусі, наприклад, Жодіно, Молодечно та Вітебську.

Раніше у Мінську перед маршем пам'яті загиблого активіста Романа Бондаренка, силовики стягували у центр водомети та військову техніку, була заблокована робота однієї лінії метро.

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