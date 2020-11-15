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Протесты в Минске: начались жесткие задержания, слышны взрывы

Протесты в Минске: начались жесткие задержания, слышны взрывы

Киев  •  УНН

 • 20313 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В белорусской столице Минске, где продолжаются протесты после августовских президентских выборов, сегодня, 15 ноября, на фоне сбора людей на марш в память о погибшем активисте Романе Бондаренко, начались жесткие задержания, возле станции метро "Пушкинская" слышны взрывы. Видео взрыва обнародовал белорусский ресурс TUT.BY, передает УНН.

Независимые белорусские Telegram-каналы публикуют видео жестких задержаний.

Так, задержания начались в сквере у "Макдональдса". Возле метро "Пушкинская" люди группками стоят со всех сторон выходов из метро и скандируют, к ним подъезжают силовики, происходят задержания.

Также на проспекте Пушкина возле дома № 62 - массовые задержания. Мужчин отводят в автобусы. Были слышны два взрыва.

По данным СМИ, взрывы похожи на светошумовые гранаты.

Уже десятки человек задержаны у метро "Пушкинская" в Минске. В списках задержанных - уже 30 фамилий, сообщает правозащитный центр "Вясна".

Также сообщается, что силовики пустили в ход газ.

В минских протестах участвуют тысячи человек, сообщает TUT.BY.

Люди собираются на протесты не только в Минске, но и в других городах Беларуси, например, Жодино, Молодечно и Витебске.

Ранее в Минске перед маршем в память о погибшем активисте Романе Бондаренко силовики стягивали в центр водометы и военную технику, была заблокирована работа одной линии метро.

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