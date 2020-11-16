У Білорусі під час протестів затримали понад 1100 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. У Білорусі у неділю під час протестного маршу пам’яті активіста Романа Бондаренко кількість затриманих зросла до понад 1100 осіб. Про це повідомляє правозахисний центр “Вясна”, передає УНН.
За даними правозахисників, наразі у списку затриманих під час протестів в Білорусі у неділю 1127 осіб, найбільше затримань — у Мінську. Учасників протесту також затримували в Новогрудку, Бобруйську, Вітебську, Гомелі та Світлогірську. Людей розганяли кийками та забирали у переповнені автозаки.
За даними білоруських ЗМІ, відносно деяких затриманих сьогодні порушують кримінальні справи за ч. 1 статті 342 Кримінального кодексу Білорусі (організація групових дій, що грубо порушують громадський порядок і пов’язаних з явною непокорою законним вимогам представників влади).
Як повідомляв УНН, у Білорусі у неділю відбувся протестний марш пам’яті активіста Романа Бондаренко, який помер після побоїв силовиків. У Мінську зранку силовики готувалися до сутичок, стягували військову техніку та водомети. На тлі збору людей у столиці Білорусі почалися жорсткі затримання, поблизу станції метро “Пушкінська” було чутно вибухи.