У Білорусі під час протестів затримали понад 1100 людей

За даними правозахисників, наразі у списку затриманих під час протестів в Білорусі у неділю 1127 осіб, найбільше затримань — у Мінську. Учасників протесту також затримували в Новогрудку, Бобруйську, Вітебську, Гомелі та Світлогірську. Людей розганяли кийками та забирали у переповнені автозаки.

За даними білоруських ЗМІ, відносно деяких затриманих сьогодні порушують кримінальні справи за ч. 1 статті 342 Кримінального кодексу Білорусі (організація групових дій, що грубо порушують громадський порядок і пов’язаних з явною непокорою законним вимогам представників влади).

Як повідомляв УНН, у Білорусі у неділю відбувся протестний марш пам’яті активіста Романа Бондаренко, який помер після побоїв силовиків. У Мінську зранку силовики готувалися до сутичок, стягували військову техніку та водомети. На тлі збору людей у столиці Білорусі почалися жорсткі затримання, поблизу станції метро “Пушкінська” було чутно вибухи.