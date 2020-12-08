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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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В Белом доме заверили в мирной передачи власти Байдену

В Белом доме заверили в мирной передачи власти Байдену

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. Действующий глава США Дональд Трамп проведет мирную передачу власти победителю на президентских выборах демократу Джо Байдену. Об этом в интервью газете The Washington Post заявил глава Национального экономического совета Белого Дома Лоуренс Кадлоу, передает УНН.

“Я знаю, что будет мирная передача власти”, — сказал он.

Он также добавил, что не может предположить, чем именно действующий американский лидер будет заниматься во время церемонии инаугурации Джо Байдена. “Все зависит от него (Трампа) самого”, — пояснил Кадлоу.

Глава Национального экономического совета также заявил, что не видит раздражение в действиях Трампа после объявления предварительных результатов выборов. По его мнению, президент просто внимательно следит за тем, чтобы выборы в стране прошли честно и без фальсификаций.

Ранее издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что Трамп может пропустить инаугурацию Байдена 20 января 2021 года, поскольку хочет в этот день провести во Флориде митинг против него и тем самым отвлечь американцев от церемонии вступления в должность нового президента-демократа.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Согласно предварительным данным, Байден обогнал Трампа, набрав до 306 выборщиков от штатов при необходимых 270. При этом Трамп неоднократно намекал на фальсификации со стороны демократов и говорил, что Байдену придется доказать законность полученных голосов. Команда Трампа оспаривает итоги выборов в судах ряда штатов, однако суды в Пенсильвании и Мичигане отклонили иски сторонников президента о пересчете.

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