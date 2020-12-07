Трамп замість інавгурації Байдена влаштує мітинг у Флориді - ЗМІ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Чинний президент США Дональд Трамп може пропустити інавгурацію демократа Джо Байдена, якого провідні американські ЗМІ називають переможцем на минулих 3 листопада виборах. Про це повідомляє видання Axios з посиланням на джерела, передає УНН.

Трамп, за інформацією видання, планує “грандіозний фінал” свого президентства, розрахований на телеаудиторію: він не буде вітати нового главу держави у Вашингтоні.

Замість цього 20 січня в день інавгурації Байдена Трамп хоче вилетіти на вертольоті з Білого дому, а потім на літаку Air Force One (так в США позначаються будь-який борт, на якому знаходиться глава держави) відправитися до Флориди, щоб виступити там на мітингу проти Байдена.

Таким чином, пише Axios, Трамп хоче відвернути телеглядачів від церемонії вступу на посаду свого суперника-демократа. У Флориді чинний президент може анонсувати свою участь у виборах 2024 року.

Офіційний представник Білого дому Джадд Дір повідомив Axios, що анонімним джерелам не варто довіряти. “Анонімні джерела, які стверджують, що знають плани президента, насправді поняття про них не мають. Коли президент Трамп визначиться з планами на 20 січня, він повідомить вам про це”, — сказав Дір.

Вибори президента США пройшли 3 листопада. Згідно з попередніми даними, Байден обігнав Трампа, набравши до 306 вибірників від штатів при необхідних 270. При цьому Трамп неодноразово натякав на фальсифікації з боку демократів і говорив, що Байдену доведеться довести законність отриманих голосів. Команда Трампа оспорює підсумки виборів в судах ряду штатів, проте суди в Пенсільванії і Мічигані відхилили позови прихильників президента про перерахунок.

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