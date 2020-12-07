Трамп замість інавгурації Байдена влаштує мітинг у Флориді - ЗМІ

Трамп, за інформацією видання, планує “грандіозний фінал” свого президентства, розрахований на телеаудиторію: він не буде вітати нового главу держави у Вашингтоні.

Замість цього 20 січня в день інавгурації Байдена Трамп хоче вилетіти на вертольоті з Білого дому, а потім на літаку Air Force One (так в США позначаються будь-який борт, на якому знаходиться глава держави) відправитися до Флориди, щоб виступити там на мітингу проти Байдена.

Таким чином, пише Axios, Трамп хоче відвернути телеглядачів від церемонії вступу на посаду свого суперника-демократа. У Флориді чинний президент може анонсувати свою участь у виборах 2024 року.

Офіційний представник Білого дому Джадд Дір повідомив Axios, що анонімним джерелам не варто довіряти. “Анонімні джерела, які стверджують, що знають плани президента, насправді поняття про них не мають. Коли президент Трамп визначиться з планами на 20 січня, він повідомить вам про це”, — сказав Дір.