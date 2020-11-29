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Трамп думає оголосити про участь у виборах-2024 під час інавгурації Байдена - ЗМІ

Трамп думає оголосити про участь у виборах-2024 під час інавгурації Байдена - ЗМІ

Київ • УНН

 • 14186 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Чинний президент США Дональд Трамп розглядає варіант того, щоб оголосити про участь у президентських виборах 2024 року під час інавгурації Джо Байдена. Про це повідомляє УНН з посиланням на портал The Daily Beast.

“Наприкінці свого президентства Дональд Трамп обговорює різні способи зірвати майбутнє правління Джо Байдена. Головний з них - оголосити про чергову боротьбу проти нього. За словами трьох людей, що були ознайомлені з цими розмовами, президент… не просто розмовляв із близькими радниками та довіреними особами про потенційне висування своєї кандидатури у 2024 році для повернення до Білого дому, а й про особливості запуску кампанії. Під час розмов також обговорювалось, як би Трамп міг найкраще повідомити про це. Двоє з обізнаних джерел заявили, що протягом останніх двох тижнів президент навіть висунув ідею повідомити про участь у кампанії 2024 року під час тижня інавгурації Байдена, можливо, в день інавгурації, якщо його юридичні спроби вкрасти вибори 2020 року проваляться”, - повідомили у ЗМІ.

Вказано, що, за словами джерел, Дональд Трамп хвалиться тим, що все одно залишиться у центрі уваги, навіть якщо Джо Байден буде президентом США.

Нагадаємо, Трамп пояснив корумпованістю перемогу Байдена в ключових штатах.

Вибори президента США пройшли 3 листопада, однак їх офіційні підсумки все ще не названі. Затримка викликана тривалим підрахунком бюлетенів через рекордну явку. Провідні американські ЗМІ називають Джо Байдена обраним главою держави, який набрав понад 270 голосів вибірників.

Трамп спочатку заперечував перемогу Байдена, заявляючи про шахрайство з підрахунком голосів і численні порушення. Він подав позови про перерахунок бюлетенів в суди декількох ключових штатів, від результатів голосування в яких залежать остаточні підсумки виборів.

Однак повторні підрахунки в Неваді, Пенсільванії, Джорджії показали перемогу Байдена. Після цього Трамп пообіцяв подати детальний позов, у якому описуються деталі фальсифікацій на виборах.

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