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Трамп думает объявить об участии в выборах-2024 во время инаугурации Байдена - СМИ

Трамп думает объявить об участии в выборах-2024 во время инаугурации Байдена - СМИ

Киев  •  УНН

 • 14172 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Действующий президент США Дональд Трамп рассматривает вариант того, чтобы объявить об участии в президентских выборах 2024 во время инаугурации Джо Байдена. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал The Daily Beast.

"В конце своего президентства Дональд Трамп обсуждает различные способы сорвать будущее правление Джо Байдена. Главный из них - объявить об очередной борьбе против него. По словам трех человек, которые были знакомы с этими разговорами, президент... не просто разговаривал с близкими советниками и доверенными лицами о потенциальном выдвижении своей кандидатуры в 2024 году для возвращения в Белый дом, но и об особенностях запуска кампании. Во время разговоров также обсуждалось, как бы Трамп мог лучше сообщить об этом. Двое из осведомленных источников заявили, что в течение последних двух недель президент даже выдвинул идею сообщить об участии в кампании 2024 во время недели инаугурации Байдена, возможно, в день инаугурации, если его юридические попытки украсть выборы 2020 года провалятся", - сообщили в СМИ.

Указано, что, по словам источников, Дональд Трамп хвастается тем, что все равно останется в центре внимания, даже если Джо Байден будет президентом США.

Напомним, Трамп объяснил коррумпированностью победу Байдена в ключевых штатах.

Выборы президента США прошли 3 ноября, однако их официальные итоги все еще не названы. Задержка вызвана длительным подсчетом бюллетеней из-за рекордной явки. Ведущие американские СМИ называют Джо Байдена избранным главой государства, набравшим более 270 голосов выборщиков.

Трамп сначала отрицал победу Байдена, заявляя о мошенничестве с подсчетом голосов и многочисленных нарушениях. Он подал иски о пересчете бюллетеней в суды нескольких ключевых штатов, от результатов голосования в которых зависят окончательные итоги выборов.

Однако повторные подсчеты в Неваде, Пенсильвании, Джорджии показали победу Байдена. После этого Трамп пообещал подать детальный иск, в котором описываются детали фальсификаций на выборах.

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