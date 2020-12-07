Трамп вместо инаугурации Байдена устроит митинг во Флориде - СМИ

Трамп, по информации издания, планирует “грандиозный финал” своего президентства, рассчитанный на телеаудиторию: он не будет приветствовать нового главу государства в Вашингтоне.

Вместо этого 20 января в день инаугурации Байдена Трамп хочет вылететь на вертолете из Белого дома, а затем на самолете Air Force One (так в США сказываются любой борт, на котором находится глава государства) отправиться во Флориду, чтобы выступить там на митинге против Байдена.

Таким образом, пишет Axios, Трамп хочет отвлечь телезрителей от церемонии вступления в должность своего соперника-демократа. Во Флориде действующий президент может анонсировать свое участие в выборах 2024 года.

Официальный представитель Белого дома Джадд Дир сообщил Axios, что анонимным источникам не стоит доверять. “Анонимные источники, которые утверждают, что знают планы президента, на самом деле понятия о них не имеют. Когда президент Трамп определится с планами на 20 января, он сообщит вам об этом”, — сказал Дир.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Согласно предварительным данным, Байден обогнал Трампа, набрав до 306 выборщиков от штатов при необходимых 270. При этом Трамп неоднократно намекал на фальсификации со стороны демократов и говорил, что Байдену придется доказать законность полученных голосов. Команда Трампа оспаривает итоги выборов в судах ряда штатов, однако суды в Пенсильвании и Мичигане отклонили иски сторонников президента о пересчете.