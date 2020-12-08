Вибори президента США пройшли 3 листопада. Згідно з попередніми даними, Байден обігнав Трампа, набравши до 306 вибірників від штатів при необхідних 270. При цьому Трамп неодноразово натякав на фальсифікації з боку демократів і говорив, що Байдену доведеться довести законність отриманих голосів. Команда Трампа оспорює підсумки виборів в судах ряду штатів, проте суди в Пенсільванії і Мічигані відхилили позови прихильників президента про перерахунок.
У Білому домі запевнили в мирній передачі влади Байдену
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Чинний глава США Дональд Трамп проведе мирну передачу влади переможцю на президентських виборах демократу Джо Байдену. Про це в інтерв’ю газеті The Washington Post заявив глава Національної економічної ради Білого Дому Лоуренс Кадлоу, передає УНН.
“Я знаю, що буде мирна передача влади”, — сказав він.
Він також додав, що не може припустити, чим саме чинний американський лідер буде займатися під час церемонії інавгурації Джо Байдена. “Все залежить від нього (Трампа) самого”, — пояснив Кадлоу.
Глава Національної економічної ради також заявив, що не бачить роздратування в діях Трампа після оголошення попередніх результатів виборів. На його думку, президент просто уважно стежить за тим, щоб вибори в країні пройшли чесно і без фальсифікацій.
Раніше видання Axios з посиланням на джерела повідомило, що Трамп може пропустити інавгурацію Байдена 20 січня 2021 року, оскільки хоче в цей день провести у Флориді мітинг проти нього і тим самим відвернути американців від церемонії вступу на посаду нового президента-демократа.