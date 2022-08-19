В Белом доме считают, что Зеленский должен принять участие в саммите G20, если там будет путин

Цитата

«Как публично заявил сам президент Байден, он не думает, что президент путин должен присутствовать на G-20, поскольку он ведет войну против Украины. Но если путин действительно примет участие, США считают, что Зеленский тоже должен принять участие», — говорится в заявлении Совета национальной безопасности Белого дома.

Так, Совет национальной безопасности США настаивает на том, чтобы Зеленский принял участие в саммите. Отмечается, что он мог бы присоединиться онлайн, а не лично.

Дополнение

Президент Индонезии Джоко Видодо сообщал, что российский диктатор владимир путин и президент Китая Си Цзиньпин планируют посетить саммит G20, который состоится на острове Бали в ноябре этого года.

Поездка президента Украины Владимира Зеленского на саммит G20 осенью будет зависеть от ситуации в стране на тот момент.