путин планирует приехать на саммит G20 – президент Индонезии

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"Си Цзиньпин приедет. Президент путин также сказал мне, что он приедет", – заявил Джоко Видодо.

Детали

Как отметили, МИД Китая не ответило на просьбу Bloomberg прокомментировать планы поездки Си Цзиньпина, который не выезжал за границу с начала пандемии коронавируса.

Спикер кремля дмитрий песков также отказался от комментариев по поводу поездки путина. Однако другой чиновник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что президент россии планирует лично посетить саммит G20, пишет агентство.

Напомним

Поездка президента Украины Владимира Зеленского на саммит G20 осенью будет зависеть от ситуации в стране на тот момент. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.