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Чи поїде Зеленський на саміт G20? В ОП відповіли

Чи поїде Зеленський на саміт G20? В ОП відповіли

Київ • УНН

 • 237019 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Поїздка Президента України Володимира Зеленського на саміт G20 восени залежатиме від поточної ситуації в країні на той момент. Про це в коментарі журналісту УНН повідомив прессекретар Глави держави Сергій Никифоров.

Цитата

На запитання, чи поїде Президент України Володимир Зеленський на саміт G20, Никифоров відповів: «Усе буде залежати від поточної ситуації в країні на той момент».

Доповнення

Раніше Зеленський заявляв, що участь України у саміті G20 буде залежати від безпекової ситуації в Україні та від складу учасників саміту.

Нещодавно радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що якщо на саміті G20 буде присутній путін, то безумовно, треба буде думати про необхідність присутності української сторони.

Загалом Подоляк зазначив, що присутність Зеленського буде вирішуватися конкретно ближче вже до саміту.

Російський диктатор володимир путін прийняв запрошення Індонезії взяти участь у саміті "Групи двадцяти", але формат участі поки що уточнюється.

ЗМІ повідомляли у квітні, що Білий дім приватно повідомив Індонезію, що росія не повинна бути допущена до участі у саміті G20 цього року, хоча президент країни оголосив, що путін прийняв запрошення взяти участь.

Додамо

У квітні повідомлялося, що президент Індонезії Джоко Відодо повідомив, що Зеленський та путін прийняли запрошення взяти участь у саміті G20 на Балі в листопаді.

Українські Національні Новини

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