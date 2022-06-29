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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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Безпекова ситуація та склад учасників: Зеленський назвав умови участі України у саміті G20

Безпекова ситуація та склад учасників: Зеленський назвав умови участі України у саміті G20

Київ • УНН

 • 169225 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Президент Володимир Зеленський заявив, що участь України у саміті G20 буде залежати від безпекової ситуації в Україні та від складу учасників саміту. Про це він повідомив під час спільного брифінгу з президентом Індонезії Джоко Відодо в Києві, передає УНН.

Цитата

«Я вдячний вам пане президенте (Джоко Відодо - ред.) за запрошення. Особисте запрошення взяти участь у саміті G20 і звичайно я приймаю це запрошення. Участь України буде залежати від безпекової ситуації в Україні і від складу учасників саміту», - сказав Зеленський.

Доповнення

Російський диктатор володимир путін прийняв запрошення Індонезії взяти участь у саміті "Групи двадцяти", але формат участі поки що уточнюється.

ЗМІ повідомляли у квітні, що Білий дім приватно повідомив Індонезію, що росія не повинна бути допущена до участі у саміті G20 цього року, хоча президент країни оголосив, що путін прийняв запрошення взяти участь.

Додамо

В квітні повідомлялося, що президент Індонезії Джоко Відодо повідомив, що Зеленський та путін прийняли запрошення взяти участь у саміті G20 на Балі в листопаді.

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