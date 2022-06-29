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Ситуация с безопасностью и состав участников: Зеленский назвал условия участия Украины в саммите G20

Ситуация с безопасностью и состав участников: Зеленский назвал условия участия Украины в саммите G20

Киев • УНН

 • 169221 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил, что участие Украины в саммите G20 будет зависеть от ситуации безопасности в Украине и от состава участников саммита. Об этом он сообщил на совместном брифинге с президентом Индонезии Джоко Видодо в Киеве, передает УНН.

Цитата

«Я благодарен вам господин президент (Джоко Видодо - ред.) за приглашение. Личное приглашение принять участие в саммите G20 и обычно я принимаю это приглашение. Участие Украины будет зависеть от ситуации безопасности в Украине и от состава участников саммита», - сказал Зеленский.

Дополнение

Российский диктатор владимир путин принял приглашение Индонезии принять участие в саммите "Группы двадцати", но формат участия пока уточняется.

СМИ сообщали в апреле, что Белый дом частно сообщил Индонезию, что россия не должна быть допущена к участию в саммите G20 в этом году, хотя президент страны объявил, что путин принял приглашение принять участие.

Добавим

В апреле сообщалось, что президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что Зеленский и путин приняли приглашение принять участие в саммите G20 на Бали в ноябре.

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