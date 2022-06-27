путін братиме участь у саміті G20, але поки не зрозуміло як саме
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Російський диктатор володимир путін прийняв запрошення Індонезії взяти участь у саміті Групи двадцяти, але формат участі поки що уточнюється. Про це у понеділок повідомив помічник президента Росії Юрій Ушаков, пише УНН з посиланням на ТАСС.
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"Так, ми підтвердили, що наша участь передбачається", - сказав він.
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Ушаков не зміг точно відповісти на питання про те, чи буде путін брати участь у саміті очно або по відеозв'язку.
"Не знаю, вони поки що запрошують в очному форматі, але просто ще багато часу, сподіваюся, що пандемія дозволить провести цей важливий форум у очному форматі, але просто боюся загадувати", - сказав він.
Він нагадав, що президент Індонезії Джоко Відодо направив путіну запрошення взяти участь у саміті "двадцятки", який пройде на Балі 15-16 листопада.
Нагадаємо
ЗМІ повідомляли у квітні, що Білий дім приватно повідомив Індонезію, що росія не повинна бути допущена до участі у саміті G20 цього року, хоча президент країни оголосив, що путін прийняв запрошення взяти участь.