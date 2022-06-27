путин будет участвовать в саммите G20, но пока не ясно как именно

ukru
13:44 • 27026 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 41113 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 43916 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 21478 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 56227 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 58562 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 100159 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 116894 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 125536 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112945 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 101696 просмотра
рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

15 марта, 08:18 • 39914 просмотра
Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

15 марта, 08:48 • 35044 просмотра
Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

15 марта, 09:17 • 37565 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 25789 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 100156 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 101696 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 242776 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 272533 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 209329 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 25789 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 116893 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 104263 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 121972 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 124365 просмотра
Актуальное
путин будет участвовать в саммите G20, но пока не ясно как именно

путин будет участвовать в саммите G20, но пока не ясно как именно

Киев • УНН

 • 137511 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Российский диктатор владимир путин принял приглашение Индонезии принять участие в саммите Группы двадцати, но формат участия пока уточняется. Об этом в понедельник сообщил помощник президента рф Юрий Ушаков, пишет УНН со ссылкой на ТАСС.

Цитата

"Да, мы подтвердили, что наше участие предусматривается", - сказал он.

Детали

Ушаков затруднился точно ответить на вопрос о том, будет ли путин принимать участие в саммите очно или по видеосвязи.

"Не знаю, они пока приглашают в очном формате, но просто еще времени много, надеюсь, что пандемия позволит провести этот важный форум в очном формате, но просто боюсь загадывать", - сказал он.

Он напомнил, что президент Индонезии Джоко Видодо направил путину приглашение принять участие в саммите "двадцатки", который пройдет на Бали 15-16 ноября.

Напомним

СМИ сообщали в апреле, что Белый дом приватно сообщил Индонезии, что россия не должна быть допущена к участию в саммите G20 в этом году, хотя президент страны объявил, что путин принял приглашение принять участие.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы