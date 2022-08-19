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путін планує приїхати на саміт G20 – президент Індонезії

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Російський диктатор володимир путін та президент Китаю Сі Цзіньпін планують відвідати саміт G20, який відбудеться на острові Балі у листопаді цього року. Про це в інтерв'ю агентству Bloomberg повідомив президент Індонезії Джоко Відодо, інформує УНН.

путін планує приїхати на саміт G20 – президент Індонезії

Цитата

"Сі Цзіньпін приїде. Президент путін також сказав мені, що він приїде", – заявив Джоко Відодо.

Деталі

Як зазначили, МЗС Китаю не відповіло на прохання Bloomberg прокоментувати плани поїздки Сі Цзіньпіна, який не виїжджав за кордон з початку пандемії коронавірусу.

Речник кремля дмитро пєсков також відмовився від коментарів щодо поїздки путіна. Проте інший посадовець, знайомий із ситуацією, підтвердив, що президент росії планує особисто відвідати саміт G20, пише агентство.

Нагадаємо

Поїздка президента України Володимира Зеленського на саміт G20 восени залежатиме від ситуації в країні на той момент. Про це в коментарі журналісту УНН повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

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