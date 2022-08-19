У Білому домі вважають, що Зеленський має взяти участь у саміті G20, якщо там буде путін
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Білому домі вважають, що президент України Володимир Зеленський має взяти участь у саміті G20 на Балі, якщо російський диктатор володимир путін візьме участь. Про це УНН повідомляє з посиланням на Bloomberg.
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«Як публічно заявив сам президент Байден, він не думає, що президент путін має бути присутнім на G-20, оскільки він веде війну проти України. Але якщо путін дійсно візьме участь, США вважають, що Зеленський теж має взяти участь», — йдеться у заяві Ради національної безпеки Білого дому.
Так, Рада національної безпеки США наполягає на тому, щоб Зеленський взяв участь у саміті. Зазначається, що він міг би приєднатися по онлайн, а не особисто.
Доповнення
Президент Індонезії Джоко Відодо повідомляв, що російський диктатор володимир путін та президент Китаю Сі Цзіньпін планують відвідати саміт G20, який відбудеться на острові Балі у листопаді цього року.
Поїздка президента України Володимира Зеленського на саміт G20 восени залежатиме від ситуації у країні на той момент.