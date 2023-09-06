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В Белой Церкви сообщили о заминировании учебного заведения: около 400 человек эвакуировали

Киев • УНН

 • 696274 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Полицейские проверяют информацию о замене в учебном заведении в Белой Церкви под Киевом, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

По данным полиции, сегодня поступило анонимное сообщение о заминировании учебного заведения в Белой Церкви. Сейчас правоохранители проверяют помещение. На месте работают полицейские Киевской области, патрули, спасатели, работники газовой службы.

Около 400 участников образовательного учреждения эвакуировали.

Напомним

В столице правоохранители проверили все средние школы после сообщения о “минировании”. Однако, вызов был ложным.

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