Інформація щодо замінування шкіл у столиці не підтвердилась - КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У столиці правоохоронці перевірили всі середні школи після повідомлення про «замінування». Однак, виклик був хибним, повідомляє КМВА, пише УНН.
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«Замінування шкіл Києва. Після повідомлення про замінування, була проведена ретельна перевірка усіх середніх шкіл розташованих у Києві. Інформація не підтвердилась. Виклик був хибним», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Поліція сьогодні отримала інформацію про "замінування" усіх середніх шкіл та коледжів у Києві.
Крім того, поліцейські Київщини перевіряють інформацію щодо можливої загрози у закладах освіти у Броварах.
Правоохоронці також перевіряють інформацію про "замінування" закладу освіти в Білій Церкві.