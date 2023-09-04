Информация о заминировании школ в столице не подтвердилась - КГВА

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«Заминирование школ Киева. После сообщения о заминировании, была проведена тщательная проверка всех средних школ расположенных в Киеве. Информация не подтвердилась. Вызов был ложным», - говорится в сообщении.

Напомним

Полиция сегодня получила информацию о "заминировании" всех средних школ и колледжей в Киеве.

Кроме того, полицейские Киевщины проверяют информацию о возможной угрозе в учебных заведениях в Броварах.

Правоохранители также проверяют информацию о "минировании" учебного заведения в Белой Церкви.