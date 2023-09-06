У Білій Церкві повідомили про замінування навчального закладу: близько 400 осіб евакуювали

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За даними поліції, сьогодні надійшло анонімне повідомлення про замінування навчального закладу в Білій Церкві. Наразі правоохоронці перевіряють приміщення. На місці працюють поліцейські Київщини, патрулі, рятувальники, працівники газової служби.

Близько 400 учасників освітнього закладу евакуювали.

Нагадаємо

У столиці правоохоронці перевірили всі середні школи після повідомлення про “замінування”. Однак, виклик був хибним.