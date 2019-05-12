В "Батькивщине" выступают за скорейшую инаугурацию Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Заместитель Председателя депутатской фракции политической партии ВО "Батькивщина" Сергей Соболев выразил мнение, что инаугурацию новоизбранного Президента Владимира Зеленского нужно провести как можно быстрее. Об этом он сказал в комментарии УНН.
"Я думаю, чем быстрее Президент приступит к исполнению своих полномочий, тем стабильнее будет ситуация в стране и снаружи. Мы (политическая партия ВО "Батькивщина" поддерживаем ту дату, которая является ближайшей, 19, значит будет 19", - рассказал Соболев.
Напомним, в ВР зарегистрировано уже 5 постановлений о проведении инаугурации. Среди предложенных дат 19, 20 мая и 1 июня. Сам Владимир Зеленский обратился в парламент с призывом поддержать дату проведения инаугурации 19 мая.
Ранее УНН обратился к представителям различных фракций с информацией о том, какую дату они будут поддерживать. Большинство фракции заявили, что еще не проводили заседаний по формированию единого официальной позиции, однако, например во фракции Радикальной партии не считают уместным дату 19 мая.
Фракция "Народный фронт" планирует провести свое заседание, на котором определится с позицией, 13 мая.
Представитель БПП, народный депутат Украины Александр Сугоняко, зарегистрировал постановлений о проведении инаугурации 1 июня.
В то же время во фракции "Самопомощь" и в депутатской группы "Воля народа", не видят смысла в затягивании назначения инаугурации.