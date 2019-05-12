У "Батьківщині" виступають за якнайшвидшу інавгурацію Зеленського

"Я думаю, чим швидше Президент приступить до виконання своїх повноважень, тим стабільніша буде ситуація в країні та на зовні. Ми (політична партія ВО "Батьківщина" підтримуємо ту дату, яка є швидше, 19, значить буде 19", - розповів Соболєв.



Нагадаємо, у ВР зареєстровано вже 5 постанов про проведення інавгурації. Серед запропонованих дат 19, 20 травня та 1 червня. Сам Володимир Зеленський звернувся до парламенту з закликом підтримати датою проведення інавгурації 19 травня.



Раніше УНН, звернувся до представників різних фракцій за інформацією про те, яку дату вони підтримуватимуть. Більшість фракції заявили, що ще не проводили засідань з формування одностайної офіційної позиції, однак, наприклад у фракції Радикальної партії не вважають доречною дату 19 травня.



Фракція “Народний фронт” планує провести своє засідання, на якому визначиться з позицією, 13 травня.



Представник БПП, народний депутат України Олександр Сугоняко, зареєстрував постанов про проведення інавгурації 1 червня.



Водночас у фракції “Самопоміч” та у депутатської групи “Воля народу”, не бачать сенсу в затягуванні призначення інавгурації.