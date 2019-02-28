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В аэропорту Дели застряли как минимум 12 украинцев - МИД

В аэропорту Дели застряли как минимум 12 украинцев - МИД

Киев  •  УНН

 • 14909 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. В аэропорту Дели застряли как минимум 12 украинцев. Об этом в комментарии УНН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"Да, люди сейчас находятся в Индии в аэропорту. В аэропорту сейчас находится как минимум 12 граждан Украины в ожидании решения вопроса о перебронировании билетов на ближайший рейс и размещения их до момента вылета из Индии", - сообщил он.

По словам Погорельцев, люди застряли потому, что было отменено рейс из Дели в Астану, из-за обострения ситуации между Индией и Пакистаном, на котором должны были лететь украинские граждане.

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"Консул сразу, как стало известно об отмене рейса прибыл в аэропорт. Он долгое время находится там. Еще два сотрудника посольства приехали на помощь нашим гражданам для того чтобы снять напряжение и главное решить вопрос по существу - максимальному количеству наших граждан перебронировать билеты, помочь найти оптимальный вариант вылета в Украину, а также решить вопрос о разметки до момента вылета", - добавил он.

В Департаменте консульской поддержки подчеркнули, что "граждане произвол судьбы не брошены", предоставляется максимальное содействие в решении вопроса об их питании.

"Консулы и дипломаты находятся на постоянной связи с компанией авиаперевозчиком, местной властью с целью решения указанных вопросов", - добавил он.

Как сообщал УНН, в связи с обострением отношений между Индией и Пакистаном отменен ряд авиарейсов в м/а им. И.Ганди в Дели.

Вчера, 27 февраля, УНН сообщал, потому, что вследствие обострения военного противостояния между Пакистаном и Индией воздушное пространство над Пакистаном был закрыт для полетов, рейс, следовавший в Киев из Международного аэропорта Дели, прибудет в столицу со значительной задержкой.

Напомним, 27 февраля ВВС Пакистана сбили два индийских самолета в результате резкой эскалации, произошедшей через день после того, как ВВС Индии бомбили тренировочный лагерь террористов в Пакистане.

В результате правительства Индии и Пакистана закрыли воздушное пространство над приграничными областями для осуществления полетов.

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