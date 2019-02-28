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У аеропорту Делі застрягли щонайменше 12 українців - МЗС

У аеропорту Делі застрягли щонайменше 12 українців - МЗС

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. У аеропорту Делі застрягли щонайменше 12 українців. Про це в коментарі УНН повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

"Так, люди зараз перебувають в Індії в аеропорту. В аеропорту наразі перебуває щонайменше 12 громадян України в очікуванні вирішення питання щодо перебронювання квитків на найближчий рейс та розміщення їх до моменту вильоту з Індії", - повідомив він.

За словами Погорельцев, люди застрягли тому, що було скасовано рейс з Делі в Астану, через загострення ситуації між Індією та Пакистаном, на якому мали летіти українські громадяни.

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"Консул одразу, як стало відомо про скасування рейсу прибув в аеропорт. Він тривалий час перебуває там. Ще два співробітника посольства приїхали на допомогу нашим громадянам для того щоб зняти напругу і головне вирішити питання по суті – максимальній кількості наших громадян перебронювати квитки, допомогти знайти оптимальний варіант вильоту в Україну, а також вирішити питання щодо розмічення до моменту вильоту", - додав він.

У Департаменті консульської підтримки підкреслили, що "громадяни напризволяще не кинуті", надається максимальне сприяння щодо вирішення питання їхнього харчування.

"Консули та дипломати знаходяться на постійному зв’язку з компанією авіаперевізником, місцевою владою з метою вирішення зазначених питань", - додав він.

Як повідомляв УНН, у зв'язку із загостренням відносин між Індією та Пакистаном скасовано низку авіарейсів у м/а ім. І.Ганді в Делі.

Вчора, 27 лютого, УНН повідомляв, через те, що внаслідок загострення військового протистояння між Пакистаном та Індією повітряний простір над Пакистаном був закритий для польотів, рейс, що прямував до Києва з Міжнародного аеропорту Делі, прибуде в столицю зі значною затримкою.

Нагадаємо, 27 лютого ВПС Пакистану збили два індійських літака в результаті різкої ескалації, що сталася через один день після того, як ВПС Індії бомбардували тренувальний табір терористів в Пакистані.

Внаслідок цього уряди Індії і Пакистану закрили повітряний простір над прикордонними областями для здійснення польотів.

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