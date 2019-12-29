В 2020 году Нацбанк изменит тарифную политику в отношении системы электронных платежей

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Национальный банк Украины проводит модернизацию системы электронных платежей (СЭП). С апреля 2020 года запланирован переход СЭП на расширенный регламент работы. В связи с этим и с целью дальнейшего развития системы Национальный банк Украины меняет тарифную политику в отношении СЭП. Об этом сообщили в пресс-центре НБУ, передает УНН.