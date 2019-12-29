В 2020 году Нацбанк изменит тарифную политику в отношении системы электронных платежей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Национальный банк Украины проводит модернизацию системы электронных платежей (СЭП). С апреля 2020 года запланирован переход СЭП на расширенный регламент работы. В связи с этим и с целью дальнейшего развития системы Национальный банк Украины меняет тарифную политику в отношении СЭП. Об этом сообщили в пресс-центре НБУ, передает УНН.
Отмечается, что изменения в регламенте работы сначала будут происходить в формате 23/7, а затем перейдут на формат 24/7.
“Тарифы СЭП пока являются самыми низкими в мире для подобных систем. Национальный банк, учитывая важность расчетов через СЭП для экономики Украины, не пересматривал этих тарифов с 2006 года”, — отмечают в пресс-службе.
“Мы меняем не просто размеры тарифов, но и философию их формирования, — рассказал директор департамента информационных технологий Национального банка Владимир Нагорнюк. — Если Сегодня участник СЭП платит за шесть отдельных услуг и его общие затраты главным образом зависят от времени обработки платежа банком, то новая тарифная политика станет для клиентов СЭП значительно проще, а стоимость услуги будет зависеть от объема переводов, которые необходимо осуществить клиенту”.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Для производителей энергии из альтернативных источников назвали тарифы на тепло получаемого из газа
Таким образом, в следующем году Национальный банк:
-
- отменит ежемесячную плату за сопровождение программного обеспечения АРМ-НБУ, за обслуживание опосредованных участников СЭП, за подключение к СЭП, применение временных интервалов и соответствующих им корректирующих коэффициентов по обработке электронных расчетных документов, согласно которым оплата составляет 0,35 грн — с 9.00 до 16.00 ; 0,51 грн — с 16.00 до 19.00; 1,02 грн — после 19.00;
-
- внедрит тарифы только на две услуги:
-
1. абонентское обслуживание заказчика в СЭП:
-
- банков — 4100 грн, с НДС ежемесячно;
-
- учреждений Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ) — 2050 грн, с НДС ежемесячно;
-
2. обработки электронных расчетных документов и электронных расчетных сообщений заказчика в СЭП, будет зависеть от суммы платежа:
-
- от 0 до 5 000,00 грн — 0,35 грн, без НДС;
-
- от 5 000,01 до 100 000,00 грн — 1,20 грн без НДС;
-
- от 100 000,01 грн — 10 грн, без НДС;
-
- для учреждений ГКСУ — бесплатно.
-
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В НБУ рассказали о графике работы банков на зимние праздники
Владимир Нагорнюк пояснил, что для подавляющего большинства клиентов выполнения платежей через СЭП фактически подорожает.
“Поскольку платежи в СЭП на сумму до 5 тыс. грн составляют более 75% от объема всех платежей, то для ¾ всех платежей тариф не изменится”, — отмечается в пресс-центре.
Новые тарифы на услуги СЭП Национальный банк внедрит с 24 марта 2020 года в соответствии с постановлением Правления Национального банка Украины от 27 декабря 2019 № 160.
Напомним, НБУ упростил выдачу лицензии на перевод средств для небанковских учреждений.