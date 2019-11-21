У НБУ планують з квітня 2020 року перевести Систему електронних платежів у режим 23/7
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. З квітня 2020 року планується перехід системи електронних платежів Національного банку (СЕП) на розширений регламент роботи - 23 години на добу 7 днів на тиждень, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби НБУ.
Як повідомили у НБУ, розширений регламент роботи СЕП передбачатиме доступність системи для проведення міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень (23/7) з урахуванням технологічної перерви в одну годину під час переходу на новий банківський день.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У НБУ розповіли, наскільки захищені банківські дані та як вберегтися від злочинців
"Робота СЕП у режимі 23/7 стане першим етапом для переходу СЕП на цілодобовий режим роботи. Для реалізації цілодобової роботи СЕП Національний банк планує модернізувати деякі технологічні питання роботи системи. Зокрема йдеться про технологію включення/виключення учасників СЕП, а також встановлення лімітів для виконання примусового/безспірного списання та арешту коштів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, НБУ спростив видачу ліцензії на переказ коштів для небанківських установ.