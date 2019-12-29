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У 2020 році Нацбанк змінить тарифну політику щодо системи електронних платежів

У 2020 році Нацбанк змінить тарифну політику щодо системи електронних платежів

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Національний банк України проводить модернізацію системи електронних платежів (СЕП). З квітня 2020 року запланований перехід СЕП на розширений регламент роботи. У зв’язку з цим та з метою подальшого розвитку системи Національний банк України змінює тарифну політику відносно СЕП. Про це повідомили у пресцентрі НБУ, передає УНН.

Зазначається, що зміни у регламенті роботи спочатку будуть відбуватись у форматі 23/7, а згодом перейдуть на формат 24/7.

“Тарифи СЕП наразі є найнижчими в світі для подібних систем. Національний банк, зважаючи на важливість розрахунків через СЕП для економіки України, не переглядав цих тарифів з 2006 року”, — зазначають у пресслужбі.

“Ми змінюємо не просто розміри тарифів, але й філософію їх формування, — розповів директор департаменту інформаційних технологій Національного банку Володимир Нагорнюк. — Якщо cьогодні учасник СЕП сплачує за шість окремих послуг і його загальні затрати головним чином залежать від часу оброблення платежу банком, то нова тарифна політика стане для клієнтів СЕП значно простішою, а вартість послуги залежатиме від обсягу переказів, що необхідно здійснити клієнтові”.

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Таким чином, у наступному році Національний банк:

  • скасує щомісячну плату за супроводження програмного забезпечення АРМ-НБУ, за обслуговування опосередкованих учасників СЕП, за підключення до СЕП, застосування часових інтервалів та відповідних їм корегувальних коефіцієнтів за оброблення електронних розрахункових документів, згідно з якими оплата становить 0,35 грн — з 9.00 до 16.00; 0,51 грн — з 16.00 до 19.00; 1,02 грн — після 19.00;
  • упровадить тарифи лише на дві послуги:

1. абонентське обслуговування замовника в СЕП:

  • банків — 4 100 грн, з ПДВ щомісячно;
  • установ Державної казначейської служби України (ДКСУ) — 2 050 грн, з ПДВ щомісячно;

2. оброблення електронних розрахункових документів та електронних розрахункових повідомлень замовника в СЕП, що залежатиме від суми платежу:

  • від 0 до 5 000,00 грн — 0,35 грн, без ПДВ;
  • від 5 000,01 до 100 000,00 грн — 1,20 грн без ПДВ;
  • від 100 000,01 грн — 10 грн, без ПДВ;
  • для установ ДКСУ — безплатно.

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Володимир Нагорнюк пояснив, що для переважної більшості клієнтів виконання платежів через СЕП фактично не здорожчає.

“Оскільки платежі в СЕП на суму до 5 тис. грн становлять понад 75 % від обсягу всіх платежів, то для ¾ усіх платежів тариф не зміниться”, — зазначається у пресцентрі.

Нові тарифи на послуги СЕП Національний банк впровадить із 24 березня 2020 року відповідно до постанови Правління Національного банку України від 27 грудня 2019 року № 160.

Нагадаємо, НБУ спростив видачу ліцензії на переказ коштів для небанківських установ.

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