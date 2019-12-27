Для виробників енергії з альтернативних джерел назвали тарифи на тепло одержуваного з газу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Держенергоефективності оприлюднило розраховані середньозважені тарифи на теплову енергію, вироблену з використанням газу, для потреб населення та бюджетних установ, а також тарифи на транспортування та постачання теплової енергії. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Державного агенства з енергоефективності та енергозабезпечення України.
“На виконання вимог статті 20 Закону України „Про теплопостачання“ Держенергоефективності оприлюднило розраховані середньозважені тарифи на теплову енергію, вироблену з використанням газу, для потреб населення та бюджетних установ, а також тарифи на транспортування та постачання теплової енергії”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на основі цих розрахунків органи місцевого самоврядування можуть встановлювати підприємствам тарифи на теплову енергію з відновлюваних джерел на рівні 90% від оприлюднених середньозважених тарифів.
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На сайті Кабміну додали, що Законом України від 21.03.2017 № 1959-19 щодо стимулювання виробництва тепла з відновлюваних джерел запроваджено спрощену та прозору процедуру встановлення тарифів на тепло “не з газу”.
“Маючи гарантований на законодавчому рівні тариф, інвестор може заздалегідь визначити рентабельність проекту і залучити необхідні кредитні та інвестиційні кошти”, — резюмували у повідомленні.
Нагадаємо, біогазові потужності в Україні з початку року зросли на 52%.