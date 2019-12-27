Для виробників енергії з альтернативних джерел назвали тарифи на тепло одержуваного з газу

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Держенергоефективності оприлюднило розраховані середньозважені тарифи на теплову енергію, вироблену з використанням газу, для потреб населення та бюджетних установ, а також тарифи на транспортування та постачання теплової енергії. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Державного агенства з енергоефективності та енергозабезпечення України.