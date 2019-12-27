Для производителей энергии из альтернативных источников назвали тарифы на тепло получаемого от газа
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Госэнергоэффективности обнародовало рассчитанные средневзвешенные тарифы на тепловую энергию, производимую с использованием газа для нужд населения и бюджетных учреждений, а также тарифы на транспортировку и поставку тепловой энергии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Государственного агентства по энергоэффективности и энергообеспечения Украины.
“Для исполнения требований статьи 20 Закона Украины „О теплоснабжении“ Госэнергоэффективности обнародовало рассчитанные средневзвешенные тарифы на тепловую энергию, производимую с использованием газа для нужд населения и бюджетных учреждений, а также тарифы на транспортировку и поставку тепловой энергии”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что на основе этих расчетов органы местного самоуправления могут устанавливать предприятиям тарифы на тепловую энергию из возобновляемых источников на уровне 90% от опубликованных средневзвешенных тарифов.
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На сайте Кабмина добавили, что Законом Украины от 21.03.2017 № 1959-19 по стимулированию производства тепла из возобновляемых источников введена упрощенная и прозрачная процедура установления тарифов на тепло “не из газа”.
“Имея гарантированный на законодательном уровне тариф, инвестор может заранее определить рентабельность проекта и привлечь необходимые кредитные и инвестиционные средства”, — резюмировали в сообщении.
Напомним, биогазовые мощности в Украине с начала года выросли на 52%.