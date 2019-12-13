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Кувейт розглядає можливість вкластися у чисту енергетику в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Кувейтські інвестори розглядають перспективи капіталовкладення у проекти "чистої" енергетики, енергоефективності та переробки сміття в Україні. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держенергоефективності.

Це питання обговорили представники відомства із керівниками кувейтських компаній GEMS Advisory Group та Taibat Al-khair Holding Co, що входить до великого інвестиційного холдингу Al Salam Group Holding.

Як зазначається, попри значні ресурси нафти та усвідомлюючи переваги низьковуглецевої економіки, Кувейт має на меті досягти 15% "чистої" енергії до 2030 року. Тож, від співпраці у цій сфері виграють обидві країни, зауважили у Держенергоефективності.

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"За останні 5 років ми створили дієві стимули та привабливі умови для інвестування як у проекти з енергоефективності, так і "чистої" енергетики. Підтвердження – реалізовані проекти на понад 4 млрд євро. На ринок зайшли інвестори у т.ч. із різних куточків світу: Норвегії, Данії, Іспанії, Туреччини, Китаю тощо", - повідомив при цьому директор департаменту відновлюваних джерел енергії Держенергоефективності Юрій Шафаренко.

Загалом, сторони обговорили чинне законодавство, заплановане впровадження аукціонів та подальшу стратегію розвитку "чистої" енергетики. Після цього розглянули найбільш затребувані проекти для українських громад, серед яких – виробництво електроенергії та тепла з відновлюваних джерел, а також генерації енергії із сміття.

Також учасники зустрічі домовилися опрацювати можливі потенційні напрями роботи кувейтських інвесторів на українському ринку.

Нагадаємо, за дев'ять місяців потужність "зеленої" електроенергетики в Україні зросла у два рази.

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