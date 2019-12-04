Україна зробила ривок у рейтингу інвестиційної привабливості чистої енергетики
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Україна зробила ривок у 55 позицій і потрапила у топ-10 рейтингу інвестиційної привабливості чистої енергетики серед країн, що розвиваються. Про це з посиланням на щорічний звіт Climatescope від Bloomberg New Energy Finance повідомляє пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля, передає УНН.
"Україна, у порівняні з минулим роком, піднялася на 55 сходинок та зайняла 8 місце рейтингу інвестиційної привабливості чистої енергетики серед країн, що розвиваються. У 2018 році Україна займала лише 63 позицію", - вказали у міністерстві.
Так, у рейтингу загалом 104 країни. На першому місці - Індія, на останньому - Туркменістан.
Найближчі сусіди України у рейтингу - Аргентина (7 місце) та Перу (9 місце).
Нагадаємо, за дев'ять місяців потужність "зеленої" електроенергетики в Україні зросла у два рази.