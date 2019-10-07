За дев’ять місяців потужність "зеленої" електроенергетики в Україні зросла у два рази
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. За дев’ять місяців загальна потужність відновлюваної електроенергетики зросла у два рази – з 2300 МВт до близько 5000 МВт. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Сергій Савчук, передає УНН.
"Більше 2 млрд євро інвестовано у понад 2500 МВт нових потужностей "чистої" електроенергетики, введених в Україні за 9 місяців цього року. Крім цього, завдяки зазначеним новим об’єктам загальна потужність відновлюваної електроенергетики зросла у 2 рази лише за 9 місяців: із близько 2300 МВт станом на кінець 2018 р. до близько 5000 МВт станом на 01.10.2019", - повідомив Сергій Савчук.
Повідомляється, що найбільше зросла потужність сонячних електростанцій – на 2000 МВт. На другому місці вітряні електростанції – 400 МВт. На третьому – сонячні електростанції у домашніх господарствах – потужністю у 120 МВт.
"Такі швидкі темпи введення об’єктів, які генерують "чисту" електроенергію, дозволять виконати міжнародні зобов’язання та досягти мети Національного плану дій із відновлюваної енергетики до 2020 р. у частині електроенергетики", - додав Сергій Савчук.
Нагадаємо, Світовий банк пообіцяв допомагати Україні в розбудові енергоринку.