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За дев’ять місяців потужність "зеленої" електроенергетики в Україні зросла у два рази

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. За дев’ять місяців загальна потужність відновлюваної електроенергетики зросла у два рази – з 2300 МВт до близько 5000 МВт. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Сергій Савчук, передає УНН.

За дев’ять місяців потужність "зеленої" електроенергетики в Україні зросла у два рази

"Більше 2 млрд євро інвестовано у понад 2500 МВт нових потужностей "чистої" електроенергетики, введених в Україні за 9 місяців цього року. Крім цього, завдяки зазначеним новим об’єктам загальна потужність відновлюваної електроенергетики зросла у 2 рази лише за 9 місяців: із близько 2300 МВт станом на кінець 2018 р. до близько 5000 МВт станом на 01.10.2019", - повідомив Сергій Савчук.

Повідомляється, що найбільше зросла потужність сонячних електростанцій – на 2000 МВт. На другому місці вітряні електростанції – 400 МВт. На третьому – сонячні електростанції у домашніх господарствах – потужністю у 120 МВт.

"Такі швидкі темпи введення об’єктів, які генерують "чисту" електроенергію, дозволять виконати міжнародні зобов’язання та досягти мети Національного плану дій із відновлюваної енергетики до 2020 р. у частині електроенергетики", - додав Сергій Савчук.

Нагадаємо, Світовий банк пообіцяв допомагати Україні в розбудові енергоринку.

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