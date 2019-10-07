За девять месяцев мощность "зеленой" электроэнергии в Украине выросла в два раза

"Более 2 млрд евро инвестировано в более 2500 МВт новых мощностей "чистой" электроэнергетики, введенных в Украине за 9 месяцев этого года. Кроме этого, благодаря указанным новым объектам общая мощность возобновляемой электроэнергетики выросла в 2 раза только за 9 месяцев: из около 2300 МВт по состоянию на конец 2018 года до около 5000 МВт по состоянию на 01.10.2019", - сообщил Сергей Савчук.

Сообщается, что больше всего выросла мощность солнечных электростанций - на 2000 МВт. На втором месте ветряные электростанции - 400 МВт. На третьем - солнечные электростанции в домашних хозяйствах - мощностью в 120 МВт.

"Такие быстрые темпы ввода объектов, которые генерируют "чистую" электроэнергию, позволят выполнить международные обязательства и достичь цели Национального плана действий по возобновляемой энергетики до 2020 г. в части электроэнергетики", - добавил Сергей Савчук.

Напомним, Всемирный банк пообещал помогать Украине в развитии энергорынка.