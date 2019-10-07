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За девять месяцев мощность "зеленой" электроэнергии в Украине выросла в два раза

Киев • УНН

 • 9812 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. За девять месяцев общая мощность возобновляемой электроэнергетики выросла в два раза - с 2300 МВт до около 5000 МВт. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук, передает УНН.

За девять месяцев мощность "зеленой" электроэнергии в Украине выросла в два раза

"Более 2 млрд евро инвестировано в более 2500 МВт новых мощностей "чистой" электроэнергетики, введенных в Украине за 9 месяцев этого года. Кроме этого, благодаря указанным новым объектам общая мощность возобновляемой электроэнергетики выросла в 2 раза только за 9 месяцев: из около 2300 МВт по состоянию на конец 2018 года до около 5000 МВт по состоянию на 01.10.2019", - сообщил Сергей Савчук.

Сообщается, что больше всего выросла мощность солнечных электростанций - на 2000 МВт. На втором месте ветряные электростанции - 400 МВт. На третьем - солнечные электростанции в домашних хозяйствах - мощностью в 120 МВт.

"Такие быстрые темпы ввода объектов, которые генерируют "чистую" электроэнергию, позволят выполнить международные обязательства и достичь цели Национального плана действий по возобновляемой энергетики до 2020 г. в части электроэнергетики", - добавил Сергей Савчук.

Напомним, Всемирный банк пообещал помогать Украине в развитии энергорынка.

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