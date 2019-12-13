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Кувейт рассматривает возможность вложиться в чистую энергетику в Украине

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. Кувейтские инвесторы рассматривают перспективы капиталовложения в проекты "чистой" энергетики, энергоэффективности и переработки мусора в Украине. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госэнергоэффективности.

Этот вопрос обсудили представители ведомства с руководителями кувейтских компаний GEMS Advisory Group и Taibat Al-khair Holding Co, входящих в крупный инвестиционный холдинг Al Salam Group Holding.

Как отмечается, несмотря на значительные ресурсы нефти и осознавая преимущества низкоуглеродной экономики, Кувейт имеет целью достичь 15% "чистой" энергии до 2030 года. Поэтому, от сотрудничества в этой сфере выигрывают обе страны, отметили в Госэнергоэффективности.

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"За последние 5 лет мы создали действенные стимулы и привлекательные условия для инвестирования как в проекты по энергоэффективности, так и "чистой" энергетики. Подтверждение - реализованные проекты на более чем 4 млрд евро. На рынок зашли инвесторы в т.ч. из разных уголков мира: Норвегии, Дании, Испании, Турции, Китая и т.д.", - сообщил при этом директор департамента возобновляемых источников энергии Госэнергоэффективности Юрий Шафаренко.

В целом же стороны обсудили действующее законодательство, запланированное внедрение аукционов и дальнейшую стратегию развития "чистой" энергетики. После этого рассмотрели наиболее востребованные проекты для украинских общин, среди которых - производство электроэнергии и тепла из возобновляемых источников, а также генерация энергии из мусора.

Также участники встречи договорились проработать возможные потенциальные направления работы кувейтских инвесторов на украинском рынке.

Напомним, за девять месяцев мощность "зеленой" электроэнергетики в Украине выросла в два раза.

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