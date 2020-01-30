В 2019 году Таиланд посетило рекордное количество украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В течение 2019 года Королевство Таиланд посетило более 100 тысяч украинцев. Об этом сообщил посол Украины в Таиланде, Лаосе и Мьянме Андрей Бешта на своей странице в Twitter, передает УНН.
"По информации иммиграционного бюро Таиланда в 2019 году Королевство посетило более 100 тысяч украинцев - рекордное количество со времени независимости Украины - на 25 тысяч больше, чем в 2018 году", - написал Бешта.
Он также отметил, что это стало возможным благодаря введению Таиландом с апреля 2019 года безвизового режима для украинских туристов.
Напомним, что в Таиланде закрыли полтысячи школ из-за грязного воздуха.
Как сообщалось ранее в УНН, украинцам рассказали о нововведениях по безвизову с ЕС по 2021 года. Также в декабре Украина утвердила безвизовый режим еще с двумя странами.
По информации иммиграционного бюро Таиланда в 2019 году Королевство посетило более 100000 Украинский - рекордное количество со времени независимости Украины - на 25000 больше, чем в 2018 Это стало возможным благодаря введению Таиландом с апреля 2019 безвизового режима для укр туристов. pic.twitter.com/pcTwZEGgra- Andriy Beshta (@Andriy_Beshta) January 30, 2020