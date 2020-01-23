У Таїланді закрили півтисячі шкіл через брудне повітря
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Влада тайській столиці Бангкоку наказала закрити близько 450 шкіл через надмірний рівень забруднення у повітрі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Independent.
“Влада у тайській столиці наказала закрити майже 450 шкіл через небезпечний рівень забруднення повітря”, - йдеться у повідомленні.
Школи будуть закриті на один день.
Бангкок є одним із багатьох азійських міст, де спостерігається високий рівень забруднення у повітрі через викиди численних заводів, а також спалення листя та трави на полях.
Нагадаємо, в Ірані скасували заняття у школах та університетах через забруднене повітря.