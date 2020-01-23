В Таиланде закрыли полтысячи школ из-за грязного воздуха
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Власти тайской столице Бангкоке приказала закрыть около 450 школ из-за чрезмерного уровня загрязнения в воздухе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Independent.
"Власть в тайской столице приказала закрыть почти 450 школ через опасный уровень загрязнения воздуха", - говорится в сообщении.
Школы будут закрыты на один день.
Бангкок является одним из многих азиатских городов, где наблюдается высокий уровень загрязнения в воздухе из-за выбросов многочисленных заводов, а также сожжения листьев и травы на полях.
Напомним, в Иране отменили занятия в школах и университетах из-за загрязненного воздуха.