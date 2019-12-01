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В Ірані скасували заняття у школах та університетах через забруднене повітря

В Ірані скасували заняття у школах та університетах через забруднене повітря

Київ • УНН

 • 10257 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. У кількох районах Ірану, зокрема в столиці Тегерані, 30 листопада скасували навчання у школах та інших закладах через високий рівень забруднення повітря. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Sabah.

Таке рішення ухвалили на засіданні надзвичайної комісії ввечері 29 листопада. Йдеться про закриття дитячих садків, дошкільних закладів, шкіл, університетів та інших вишів. Крім столиці такі заходи зокрема вжили в містах Мешхед, Урмія, Кум, у провінціях Ісфахан та Альборз.

У Тегерані ввели обмеження для приватного транспорту, а в’їзд вантажівкам взагалі заборонили. Дітей, літніх людей та людей з респіраторними захворюваннями закликали не виходити на вулицю.

У неділю, 1 грудня, усі вказані установи також мають бути закритими.

У Тегерані середня концентрація небезпечних часток у повітрі досягнула 146 мікрограмів на кубічний метр.

Покращення ситуації очікують 2 грудня, коли можу бути дощ.

Нагадаємо, в Індії знову закривають школи через забруднення повітря.

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