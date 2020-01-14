Українцям розповіли про нововведення щодо безвізу з ЄС із 2021 року
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. З 2021 року для громадян третіх країн, в тому числі для України, з'являться деякі нововведення щодо безвізових поїздок до країн Євросоюзу. Про це повідомляє у Facebook Представництво України при ЄС, передає УНН.
"З 2021 року ЄС запроваджує Європейську інформаційну систему авторизації подорожей (ETIAS), що означає внесення змін до умов безвізових подорожей до ЄС для громадян третіх країн (тобто з 2021 року ці зміни стосуватимуться не тільки України, але й, наприклад, громадян Австралії, Бразилії, Великої Британії, Канади, США та Японії)", - повідомили дипломати.
З їх слів, ініціатива щодо створення ETIAS виникла ще у квітні 2016 року в рамках підготовки Європейською Комісією пропозицій щодо посилення безпеки на зовнішніх кордонах ЄС.
Восени 2018 року Європейський Союз схвалив необхідні законодавчі рішення про нову систему авторизації подорожей, що поширюватиметься на громадян третіх країн, які користуються правом безвізового в’їзду на територію Євросоюзу.
"Як це працюватиме: з 2021 року перед поїздкою до держав-членів ЄС громадянам України необхідно буде отримати попередній дозвіл на поїздку шляхом подання онлайн-заявки. Видача авторизації на подорож займатиме декілька хвилин у разі відсутності застережень у правоохоронних органів ЄС або елементів, що потребують подальшого вивчення. За кожне звернення заявник повинен буде сплатити комісію в розмірі 7 євро (для осіб, молодших 18 та старших 70 років - безкоштовно). Авторизація буде дійсна протягом 3 років або до завершення терміну дії проїзного документа, зареєстрованого при поданні заявки", - пояснили в Представництві.
Підкреслюється, що ETIAS не є аналогом візової системи - йдеться лише про дозвіл до поїздки. У разі відмови у в’їзді через ETIAS, особа матиме право подати апеляцію на рішення системи.
Як повідомлялося раніше в УНН, Україна опустилася на дві сходинки у індексі безвізу закордонних паспортів.