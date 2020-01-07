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Україна опустилася на дві сходинки у індексі безвізу закордонних паспортів

Україна опустилася на дві сходинки у індексі безвізу закордонних паспортів

Київ • УНН

 • 26711 перегляди

КИЇВ. 7 січня. УНН. Компанія Henley & Partners опублікувала оновлений Індекс паспортів, який аналізує візові правила 200 держав і рангує їх за кількістю країн безвізового в'їзду. Про це йдеться у повідомленні компанії для УНН.

"Україна втратила дві позиції в рейтингу і перемістилася з 41-го на 43-е місце. Українці можуть як і раніше відвідувати без візи 128 країн. Такий же показник у Нікарагуа. За рік Україна отримала безвізовий доступ в Бахрейн і Саудівську Аравію, але в той же час втратила "безвіз" з Беніном і Джібуті", - йдеться у повідомленні.

Третій рік поспіль Японія утримує перше місце в індексі. Громадяни країни можуть відвідувати без візи (або з візою після прибуття) 191 напрямок світу, що на одну країну більше, ніж рік тому.

2-е місце у Сінгапура з показником 190 країн. Південна Корея за рік опустилася на одну сходинку і тепер разом з Німеччиною займає 3-е місце (189 напрямків).

"Аутсайдером" індексу став Афганістан: громадяни цієї країни можуть відвідувати без візи всього 26 напрямків. 

Як повідомлялося раніше в УНН, Україна затвердила безвіз ще з двома країнами. 

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