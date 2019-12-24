Україна затвердила безвіз ще з двома країнами
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. В Україні затвердили безвізовий режим з Колумбією та Еквадором. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у Telegram-каналі, передає УНН.
"Безвізовий режим з Колумбією та Еквадором. Щойно затвердили міжнародні Угоди з урядами двох країн про взаємне скасування візових вимог", - написав Гончарук.
Так, українці зможуть подорожувати без віз у ці країни на 90 днів упродовж 180 днів.
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Нагадаємо, Україна підписала безвіз з Маршалловими Островами.