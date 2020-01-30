У 2019 році Таїланд відвідала рекордна кількість українців
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Впродовж 2019 року Королівство Таїланд відвідало понад 100 тисяч українців. Про це повідомив посол України в Таїланді, Лаосі та М'янмі Андрій Бешта на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
"За інформацією Іміграційного бюро Таїланду у 2019 році Королівство відвідало понад 100 тисяч українців - рекордна кількість з часу незалежності України - на 25 тисяч більше, ніж у 2018 році", - написав Бешта.
Він також зазначив, що це стало можливим завдяки введенню Таїландом з квітня 2019 року безвізового режиму для українських туристів.
Нагадаємо, що у Таїланді закрили півтисячі шкіл через брудне повітря.
Як повідомлялося раніше в УНН, українцям розповіли про нововведення щодо безвізу з ЄС із 2021 року. Також у грудні Україна затвердила безвіз ще з двома країнами.
За інформацією Іміграційного бюро Таїланду у 2019 році Королівство відвідало понад 100000 українців - рекордна кількість з часу незалежності України - на 25000 більше, ніж у 2018 р. Це стало можливим завдяки введенню Таїландом з квітня 2019 р. безвізового режиму для укр туристів. pic.twitter.com/pcTwZEGgra— Andriy Beshta (@Andriy_Beshta) January 30, 2020