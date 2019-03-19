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В 2019 году ожидается уменьшение площади посева сахарной свеклы и подсолнечника

Киев • УНН

 • 13009 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. В 2019 году ожидается уменьшение площади посева сахарной свеклы и подсолнечника. Об этом заявил заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Владимир Топчий во время пресс-конференции, передает УНН.

В 2019 году ожидается уменьшение площади посева сахарной свеклы и подсолнечника

"Несколько меньше против прошлого года ожидается площадь посева сахарной свеклы в 2018 году - 279 тыс. га, в 2019 году - 261 тыс. га. Предварительно за того, что у нас больше озимых, несколько меньше планируется посеять подсолнечника - в 2018 году - 6058 тыс. га, в 2019 году - 5809 тыс. га. Примерно наравне прошлого года ожидается посев сои в 2018 году -1709 тыс. га, в 2019 - 1823 тыс. га. Чуть меньше ожидается посев площади картофеля и овощей, в 2018 году - 1820, а в 2019 году - 1743 тыс. га ", - сказал Топчий.

Напомним, посевная площадь сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств Украины под урожай 2019 ожидается в пределах 27700000 га или на уровне 2018 года.

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