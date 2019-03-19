У 2019 році очікується зменшення площі посіву цукрового буряка та соняшника
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У 2019 році очікується зменшення площі посіву цукрового буряка та соняшника. Про це заявив, заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Володимир Топчій під час прес-конференції, передає УНН.
"Дещо менше проти минулого року очікується площа посіву цукрового буряка у 2018 році – 279 тис. га, у 2019 році – 261 тис. га. Попередньо через те, що у нас більше озимини, дещо менше планується посіяти соняшника – у 2018 році – 6058 тис. га, у 2019 році – 5809 тис. га. Приблизно нарівні минулого року очікується посів сої у 2018 році -1709 тис. га, у 2019 – 1823 тис. га. Трохи менше очікується посів площі картоплі та овочів, у 2018 році – 1820, а у 2019 році – 1743 тис. га", - сказав Топчій.
Нагадаємо, посівна площа сільськогосподарських культур в усіх категоріях господарств України під урожай 2019 року очікується в межах 27,7 млн га або на рівні 2018 року.