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Структура посівних площ під урожай залишиться на рівні попереднього року - Мінагрополітики

Структура посівних площ під урожай залишиться на рівні попереднього року - Мінагрополітики

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Посівна площа сільськогосподарських культур в усіх категоріях господарств України під урожай 2019 року очікується в межах 27,7 млн га або на рівні 2018 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Мінагрополітики.

Зазначається, що цього року планується посіяти зернові культури на площі 14,8 млн га або 54% у структурі посівних площ, що відповідає нормативам оптимального співвідношення культур у сівозмінах.

Так, посів ярих зернових культур прогнозується на площі 7,2 млн га. При цьому структура зернового клину може корегуватися в залежності від умов перезимівлі озимих культур за рахунок оптимізації площ ярих зернових культур, зокрема, кукурудзи на зерно та пізніх круп’яних культур.

Крім того, загальна потреба в насінні ярих культур по сільськогосподарських підприємствах для посіву у 2019 році складає 682 тис. тонн.

У Мінагрополітики зазначили, що очікувана забезпеченість насінням ярих складає 684 тис. тонн або 100% до потреби, в тому числі: пшениці – 101 %, ячменю – 101 %, вівса – 100 %, проса – 100 %, гречки – 100 %, рису – 100 %, гороху – 100 %, кукурудзи – 100 %, ріпаку – 100 %, соняшнику – 100 %, сої – 100 %, картоплі – 100 %, цукрових буряків – 100 %.

Як повідомляв УНН, в Україні на чверть скоротяться площі під цукровими буряками.

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