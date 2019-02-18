В Україні на чверть скоротяться площі під цукровими буряками
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. За прогнозами аналітичного відділу НАЦУ "Укрцукор" посівні площі під цукровими буряками в поточному маркетинговому році складуть близько 220-230 тис. га, що майже на чверть менше ніж минулого року. Про це повідомляє Національна асоціація цукровиків України, передає УНН.
"Посівна кампанія цукрових буряків розпочнеться за півтора місяці і ми маємо невтішні прогнози посівних площ. За нашими даними, в поточному році площа посівів цукрових буряків, за найоптимістичніших обставин, складатиме 220-230 тис. га, що стане найнижчим показником за останні 5 років. Це, відповідно, відіб’ється і на виробництві цукру та кількості працюючих цукрових заводів", - прокоментувала заступник голови правління НАЦУ "Укрцукор", Руслана Бутило.
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Проте ситуація може покращитися, адже чимала частина господарств та цукроварень, досі не вирішили, чи працюватимуть в наступному сезоні. Така невизначеність зумовлена коливанням валютного ринку і побоювання виробників, щодо збільшення собівартості виробництва, як цукрових буряків, так і цукру.
Зазначається, що ще досить рано складати ціновий прогноз на цукор наступного сезону, адже аналітики "Green Pool" повідомляють, що в 2019/2020 маркетинговому році світовий ринок чекає дефіцит цукру в розмірі 1,36 млн. т. Це дасть змогу знівелювати незначні валютні ризики.
"Диверсифіковані компанії, які виробляють цукор експортної якості, при зростанні ціни віддаватимуть перевагу експорту. Таким чином, контракти допоможуть мінімізувати валютні ризики та покращити цінову ситуацію на вітчизняному ринку. Саме тому, ми зараз активно працюємо з виробниками цукрового буряку, аби всі цукрові заводи були забезпечені сировиною, адже з огляду на майбутній світовий дефіцит, недоцільно значно скорочувати посівні площі", - зазначила Бутило.
Як повідомляв УНН, виробництво цукру в Україні скоротилось на 15%.