В Україні на чверть скоротяться площі під цукровими буряками

КИЇВ. 18 лютого. УНН. За прогнозами аналітичного відділу НАЦУ "Укрцукор" посівні площі під цукровими буряками в поточному маркетинговому році складуть близько 220-230 тис. га, що майже на чверть менше ніж минулого року. Про це повідомляє Національна асоціація цукровиків України, передає УНН.